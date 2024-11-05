انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(3) ميلان.. سقوط أصحاب الأرض
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق ميلان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بينما ميلان في المركز الخامس والعشرين برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق84 إلغاء هدف روديجير بداعي التسلل
ق81 جووووول روديجير يسجل الثاني
ق73 جووووول تيجاني ريندرز يسجل الثالث لميلان
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39 جوووووول موراتا يتقدم مجددا لميلان
ق22 جوووووول فينيسيوس يتعادل لريال مدريد
ق21 ركلة جزاء لفينيسيوس
ق12 جوووول مالك ثياو يسجل برأسية في شباك ريال مدريد
انطلاق المباراة
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