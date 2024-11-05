التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر.. ورحيمي أساسي مع العين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي وهيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي تشكيل الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وسيلعب النصر ضد العين بعد قليل ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلن بيولي تشكيل النصر لمواجهة العين كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - أيميريك لابورت - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - أنجيلو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

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فيما أعلن كريسبو تشكيل العين كالتالي:

الحارس: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي – كوامي أوتون – سالوموني – فابيو كاردوسو.

الوسط: بارك يونج وو – خالد الهاشمي– ماتياس بالاسيوس.

الهجوم: أليخاندرو كاكو – لابا كودجو - سفيان رحيمي .

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ويملك النصر 7 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات، فيما يملك العين نقطة وحيدة.

رونالدو سفيان رحيمي دوري أبطال آسيا
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