منافس بيراميدز - الترجي يعلن اسم مدربه الجديد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي هوية مدربه الجديد بعدما ارتبط بالتعاقد مع أكثر من اسم، بينهم رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق.

قبل أيام، أعلن الترجي رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق وتعيين اسكندر القصري بشكل مؤقت.

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء: "أتم الترجي التونسي تفاصيل التعاقد مع الروماني لاورينت ريجيكامف كمدير فني جديد للفريق".

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وأضاف "يمتد تعاقد المدرب الجديد مع الترجي حتى يونيو 2026".

وأوضح البيان أن الجهاز الفني المعاون سيتم الإعلان عنه لاحقا.

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المهمة الأخيرة لريجيكامف كانت مع فريق الطائي السعودي، حتى أقيل من منصبه في أبريل الماضي.

وقاد المدرب الروماني فريق الطائي في 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 11.

خلال مسيرته، درب ريجيكامب الهلال وأهلي جدة والشباب في السعودية والوحدة الاماراتي.

كما ارتبط اسمه بتدريب الزمالك من قبل.

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قبل أيام، ذكر موقع الصريح التونسي أن الترجي اقترب بشدة من التعاقد مع المدرب الفرنسي ميشيل دير زاكاريان مدرب مونبيليه السابق.

وأوضحت التقارير أن إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ميشيل دير زاكاريان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

اتفاق الترجي مع ميشيل دير زاكاريان جاء بعدما ربطته تقارير بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق.

ويتواجد الترجي في المجموعة التي تضم بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم رفقة الثنائي كل من ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي بالمجموعة الرابعة من البطولة.

الترجي لورينت ريجيكامف
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