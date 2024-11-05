سبورت: محمد صلاح أحد خيارات برشلونة في الموسم المقبل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود احتمالية لانتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وفقا لسبورت فإن خوان لابورتا كان قد فتح قنوات الاتصال مع صلاح منذ عام 2021 بعد توليه رئاسة النادي خلال فترة حاول فيها التعاقد مع أسماء كبيرة لتدعيم الفريق.

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ويسعى لابورتا لفتح الاتصال مع صلاح من جديد لإمكانية ضمه خلال الموسم المقبل خاصة مع نهاية عقده وإمكانية ضمه بشكل مجاني.

وأشارت سبورت إلى أن صلاح هو أحد خيارات تدعيم برشلونة لمركز الجناح والتي تضم أيضا نيكو ويليام لاعب أتليتك بلباو.

ويسعى ليفربول حاليا لتجديد تعاقد صلاح رغبة في الحفاظ على اللاعب رفقة كلا من ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

وشارك صلاح في 15 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 آخرين.

ومنذ الانضمام إلى ليفربول في عام 2017 تمكن صلاح من تسجيل 220 هدفا وصناعة 96 خلال 364 مباراة.

محمد صلاح ليفربول برشلونة
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