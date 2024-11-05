تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة باختاكور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

أعلن يونس الرحماتي مدرب الريان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد باختاكور.

ويلتقي الريان مع باختاكور الإيراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" وأشرف بنشرقي في خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: باولو فيكتور.

الدفاع: مراد ناجي حسين – أندري أمارو – دافيد جارسيا.

الوسط: فرانشيسكو جينيلا – عبد العزيز حاتم – جوليان دي سارت – حازم أحمد شحاتة.

الهجوم: أشرف بنشرقي – روجر جيديش – محمود حسن تريزيجيه.

ويحتل الريان المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا بدون نقاط، بينما يحتل باختاكور المركز الثامن برصيد نقطتين.

وشارك تريزيجيه في 9 مباريات بقميص الريان حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما.

محمود حسن تريزيجيه الريان دوري أبطال آسيا للنخبة
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