تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة باختاكور
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 15:23
كتب : FilGoal
أعلن يونس الرحماتي مدرب الريان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد باختاكور.
ويلتقي الريان مع باختاكور الإيراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" وأشرف بنشرقي في خط الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: باولو فيكتور.
الدفاع: مراد ناجي حسين – أندري أمارو – دافيد جارسيا.
الوسط: فرانشيسكو جينيلا – عبد العزيز حاتم – جوليان دي سارت – حازم أحمد شحاتة.
الهجوم: أشرف بنشرقي – روجر جيديش – محمود حسن تريزيجيه.
ويحتل الريان المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا بدون نقاط، بينما يحتل باختاكور المركز الثامن برصيد نقطتين.
وشارك تريزيجيه في 9 مباريات بقميص الريان حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما.
نرشح لكم
مباشر دوري أبطال آسيا - باختاكور (0)-(0) الريان.. القائم يمنع الأول مواعيد مباريات الثلاثاء 5 نوفمبر - ريال مدريد ضد ميلان.. وليفربول يواجه ليفركوزن بمشاركة نيمار وإصابته مرة أخرى.. هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على استقلال طهران تشكيل الهلال – نيمار على مقاعد البدلاء.. وميتروفيتش يقود الهجوم ضد استقلال موسيماني مواعيد مباريات الإثنين 4 نوفمبر 2024.. أبطال آسيا ودوري المحترفين محرز: أدرك أني لست اللاعب الذي انضم من مانشستر سيتي تصفيات كأس العالم - لاعب كومو ومهاجم إبسويتش على رأس قائمة العراق لمواجهتي الأردن وعُمان للمرة الثانية.. أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا.. وسون الأفضل خارج القارة