أوديجارد يعود لتدريبات أرسنال قبل لقاء إنتر.. وقائمة النرويج تخلو من اسمه

عاد مارتن أوديجارد نجم أرسنال لتدريبات فريقه الجماعية، لأول مرة منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وذلك قبل يوم من مواجهة فريقه ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا، و5 أيام من الصدام مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وشهد مران الثلاثاء تواجد النجم النرويجي مع الفريق بعدما غاب لقرابة الشهرين.

Martin Ødegaard is training ahead of Arsenal's Champions League clash against Inter Milan pic.twitter.com/lO3X1ZSi9j — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 5, 2024

وتعرض أوديجارد لالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا في سبتمبر الماضي.

وكان أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي قد صرح وقتها أن مدة غياب أوديجارد ستكون قرابة 3 أسابيع.

وبناء عليه كان من المتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق اللندني بعد توقف أكتوبر الدولي الماضي، ولكن حدثت له انتكاسة تسببت في زيادة مدة غيابه.

عودة أوديجارد لتدريبات أرسنال تزامنت مع إعلان منتخب النرويج لقائمته في التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري، والتي خلت من اسمه.

ويستعد منتخب النرويج لملاقاة سلوفينيا وكازاخستان في دوري الأمم الأوروبية يومي 14 و17 الجاري.

وغاب أوديجارد عن مباريات أرسنال ضد توتنام ومانشستر سيتي وليستر سيتي وساوثامبتون وليفربول وبورنموث ونيوكاسل في الدوري، ومباريات أتالانتا وباريس سان جيرمان وشاختار في دوري أبطال أوروبا، وبولتون وبريستون في كأس الرابطة.

كما غاب عن منتخب بلاده في توقف أكتوبر الماضي.