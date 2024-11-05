حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري

يرى سليمان شيبو حارس مرمى فريق مازيمبي والذي تحول إلى مركز المهاجم أنه سيكون الأفضل في العالم بمركزه الجديد.

سليمان شايبو النادي : مازيمبي مازيمبي

وتحول شيبو من حراسة المرمى إلى مركز المهاجم بسبب عجز في عدد اللاعبين بالفريق.

سليمان شيبو حارس مرمى مازيمبي: "أدعوني سليمان المهاجم، حينما كنت صغيرا بدأت في الأكاديميات وكنت ألعب في مركز واحد ولكن كنت أستطيع أن ألعب في أكثر من مركز كما هو الحال للكثير في سني بذلك الوقت".

وتابع "حينما رأيت أن فريقي يعاني في مركز المهاجم حصلت على رأي المدير الفني ما إذا كنت قادر على المساعدة في ذلك المركز ثم اتخذنا تلك الخطوة".

وواصل "لعبت حتى الآن مباراتين، في أول مباراة شاركت 5 دقائق وفي الثانية 30 دقيقة وسجلت هدفين".

واستمر "عقليتي تغيرت ولا أرى نفسي كحارس مرمى في منطقة الجزاء الخصب ولكن أرى نفسي فقط كمهاجم".

وأكمل "لعبنا مباريات قوية جدا ضد الفرق المصرية وهي فرق رائعة وفي الفترة الماضية كنت أتابع الأهلي ولم أكن محظوظا لألعب ضده، وأتمنى أن ألعب خلال الفترة المقبلة في مصر لأنني أثق في قدرتي على اللعب بالدوري المصري ولدي الصفات المناسبة لذلك وسيكون شرفا كبيرا لي اللعب في الأهلي ولا أمانع اللعب في أي فريق آخر بمصر أيضا مثل الزمالك أو بيراميدز".

وأضاف "أعتقد أنني سأكون أحد أفضل المهاجمين في إفريقيا وربما في العالم لأنني أعمل بجد ولدي الثقة لأكون كذلك".

وأتم "مثلي الأعلى في إفريقيا فيستون ماييلي لاعب بيراميدز لأنه لاعب رائع وخارج إفريقيا فيكتور أوسيمين لأنني أحب أسلوب لعبه".

صاحب الـ 21 عاما بدأ مسيرته كحارس مرمى ولعب لمنتخب نيجيرا تحت 17 عاما بذلك المركز قبل التحول إلى الهجوم.