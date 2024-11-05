سراج: لا أقصد شيئا ولكن كنت أشعر أن ركلة ترجيح شيكابالا ستضيع

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 02:13

كتب : FilGoal

محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي

أبدى محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اندهاشه من حديث البعض عن اعتبار بطولات كأس إنتركونتيننتال غير رسمية.

وقال سراج في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ ليس بطولة رسمية؟ هناك أشياء لا يجب الرد عليها. القواعد محددة وواضحة ومعلنة قبل تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا حتى. هذه مجرد مناوشات مع جماهير المنافس ونأخذها كمزاح".

وأضاف "تعرضنا لتقليل مشابه حين ألقينا محاضرة رسمية مع رابطة الدوري الإسباني عن الأهلي ونجاحاته، وهذا يجب أن يسعدنا جميعا لأن النادي الذي تم اختياره لهذا كان مصريا".

وعن أزمة إطلاق مجلس إدارة الزمالك لشعار "أكبر قلعة رياضية في مصر" قال: "كل نادٍ يحق له الحديث عن نفسه كما يشاء. ما أخذته على تصريحات مجلس إدارة الزمالك هو أنها كانت تصريحات هجومية على الرياضة المصرية بشكل عام".

وأوضح "جزئية "من يقول غير ذلك لا يفهم وسنبعده عن الرياضة" هي التي لم تكن موفقة بشهادة الجميع".

وواصل "محمود الخطيب رئيس النادي لا يحب المناوشات وكل هذه الأمور ولديه ثبات انفعالي كبير".

وتابع "كنا نتمنى الفوز بالسوبر الإفريقي ولكن الزمالك كان أكثر تركيزا وتوفيقا ويستحق الفوز. تعرضنا لهذا التعثر وتأثرنا به ولكن لم يجعلنا نستسلم فنحن نتجاوز هذه الأمور سريعا في الأهلي".

وعن ركلة ترجيح شيكابالا الضائعة في نهائي السوبر المصري قال: "كان لدي يقين كبير أن الشناوي سيتصدى لها ولا أعرف السبب. لا أقصد شيئا وشيكابالا لاعب كبير ولكني كنت أشعر بذلك".

واختتم "حلم استاد الأهلي كان مبهما في الماضي والآن هناك خطوات حقيقية. الميزانية تتخطى 10 مليار جنيه والاستاد سيكون مناسبا للعب جميع مبارياتنا".

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