"أخطاء متكررة ضدنا".. أبو قير للأسمدة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة لا فيينا 

تقدم نادي أبو قير للأسمدة بشكوى ضد طاهر أيمن سليمان حكم مباراة الفريق ضد لا فيينا في الجولة الخامسة لدوري المحترفين.

وقال أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قررت إدارة النادي التقدم بشكوى ضد حكم مباراة لا فيينا في الجولة الخامسة لدوري المحترفين طاهر أيمن سليمان نظرا لتكرار أخطاءه".

وتابع "نطالب أيضا بعدم إسناد مباريات للحكم يكون طرفها النادي".

وأضاف "الشكوى بسبب أنه لم يحتسب ركلة جزاء لنا في اول خمس دقائق من المباراة مما أفقدنا النقاط".

وأوضح "الحكم سبق له احتساب هدف غير صحيح على الفريق في الموسم الماضي أمام فريق بترول أسيوط".

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الثامن برصيد 8 نقاط في دوري المحترفين.

وانتهت المباراة المشار إليها بالتعادل السلبي بين الفريقين.