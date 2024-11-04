أرسنال يعلن رحيل مديره الرياضي عن منصبه

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

إيدو جاسبار - ميكيل أرتيتا - أرسنال

أعلن نادي أرسنال رحيل مديره الرياضي إيدو جاسبار.

وكان جاسبار مسؤولا عن التعاقد مع لاعبين مهمين في النادي مثل مارتن أوديجارد وديكلان رايس.

ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.

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وقال جاسبار في تصريحات عبر موقع النادي: "لقد كان ذلك القرار صعبا، أرسنال أعطاني الفرصة للعمل مع أشخاص رائعين والفرصة لأكون جزء من تاريخ ذلك النادي".

وأضاف "الآن حان الوقت لأسير في تحدي مختلف، سيبقى أرسنال دائما في قلبي وأتمنى للنادي النجاح".

وجاء رحيل جاسبار بقرار شخصي منه ووافق عليه النادي احتراما لرغبته.

وكان جاسبار انضم عام 2019 في منصب المدير التقني بجوار كل من ميكيل أرتيتا الذي كان يعمل حينها كبير للمدربين.

جاسبار (46 عاما) كان من ضمن الفريق الذهبي "لايقهر" الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 2003-2004.

ولعب جاسبار لأرسنال في الفترة ما بين 2001 حتى 2005 وحصل على لقبين للدوري الإنجليزي.

متوسط الميدان البرازيلي السابق شارك في 127 بقميص أرسنال سجل خلالها 15 هدفا.

أرسنال إيدو جاسبر الدوري الإنجليزي
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