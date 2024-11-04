تقرير: بسبب "الحرية لـ فلسطين".. يويفا يحقق مع لاعب ميتيلاند

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

أرسال سيمسير لاعب ميتيلاند

كشف موقع BOLD الدنماركي عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا مع أرال سيمسير لاعب ميتيلاند بسبب فلسطين.

أرال سيمسير

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

وأشار الموقع إلى أن التحقيق مع اللاعب التركي جاء لأنه قال للاعبي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي: "الحرية لفلسطين، أتمنى أن تموتوا".

ميتيلاند كان قد فاز على مكابي بهدفين دون مقابل في بطولة الدوري الأوروبي وصنع سيمسير الهدف الأول في المباراة.

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ومن المرجح أن يصدر قرار نتيجة التحقيق في نهاية شهر نوفمبر الحالي.

صاحب الـ 22 عاما شارك في 22 مباراة بقميص ميتيلاند منذ بداية الموسم وحتى الآن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع مثلهم.

أرال سيمسير ميتيلاند فلسطين
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