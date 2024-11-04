تقرير: بسبب "الحرية لـ فلسطين".. يويفا يحقق مع لاعب ميتيلاند

كشف موقع BOLD الدنماركي عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا مع أرال سيمسير لاعب ميتيلاند بسبب فلسطين.

أرال سيمسير النادي : ميتيلاند ميتيلاند

وأشار الموقع إلى أن التحقيق مع اللاعب التركي جاء لأنه قال للاعبي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي: "الحرية لفلسطين، أتمنى أن تموتوا".

ميتيلاند كان قد فاز على مكابي بهدفين دون مقابل في بطولة الدوري الأوروبي وصنع سيمسير الهدف الأول في المباراة.

ومن المرجح أن يصدر قرار نتيجة التحقيق في نهاية شهر نوفمبر الحالي.

صاحب الـ 22 عاما شارك في 22 مباراة بقميص ميتيلاند منذ بداية الموسم وحتى الآن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع مثلهم.