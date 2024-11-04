تقرير: ظهير الجزائر بديل روبرتسون المحتمل في ليفربول

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

ريان أيت نوري - الجزائر - بوركينا

حدد ليفربول بديل أندرو روبرتسون المحتمل لشغل مركز الظهير الأيسر في الفريق.

وحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن ليفربول وضع اسم ريان آيت نوري على رأس أولوياته لضمه خلال الصيف المقبل.

ويواصل ليفربول متابعة اللاعب الجزائري لفريق ولفرهامبتون منذ الموسم الماضي، وبتوصية من يورجن كلوب المدرب السابق للفريق.

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صاحب الـ 23 عاما يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، إذ خاض أكثر من 100 مباراة رفقة ولفرهامبتون، ما سيجعله يتأقلم سريعا مع الفريق في رأيهم.

وفي ظل صعوبة إقناع ولفرهامبتون للاعب بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، فإن النادي لن يمانع بيع اللاعب بسعر مناسب خلال الصيف المقبل حسب مصادر لـ "فوتبول إنسايدر".

آيت نوري لاعب دولي كذلك في منتخب الجزائر، وخاض مع محاربي الصحراء 13 مباراة بعد تدرجه في كافة منتخبات فرنسا السنية.

ويحتاج ليفربول لظهير أيسر في الصيف المقبل مع عدم حسم موقف ظهيرهم الإسكتلندي أندرو روبرتسون حتى الآن.

روبرتسون صاحب الـ30 عاما يملك عقدا مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل، ولكنه لم يجدد عقده حتى الآن بعد 7 سنوات بقميص الحُمر.

وبجانب روبرتسون، يملك ليفربول كوستاس تسيميكاس الظهير اليوناني صاحب الـ28 عاما، وبعقد حتى الموسم بعد المقبل.

ريان آيت نوري ولفرهامبتون الجزائر ليفربول
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