سلوت يزيد الشكوك عن صلاح: لا أتابع منشوراته.. عقده ينتهي مع ليفربول ولم أتحدث معه في ذلك

زاد أرني سلوت المدير الفني لليفربول الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع الفريق الأحمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا لا أتابع منشورات اللاعبين على إنستجرام، ومحمد صلاح في مكانة جيدة للغاية حاليا".

وأضاف "ربما يمكنه نشر صورة بعد مباراة ليفركوزن أو السبت المقبلو ما يقوله عن ذلك ليس مهما بالنسبة لي، فقط أهتم بحديثه معي وليس كما تفسرون منشوراته".

وواصل "مستقبل صلاح؟ إذا كان الأمر كذلك كان يجب أن أتحدث معه لكننا تحدثنا فقط عن مباراة ليفركوزن لأنهم يأخذون كل اهتمامنا في الوقت الحالي".

وأكد "عقد صلاح ينتهي وأيضا فان دايك وهذا الأمر مستمر، لكن نأمل أن يحققوا الأداء الجيد معنا".

وتطرق للحديث عن المواجهة قائلا: "مباراة ليفركوزن ستكون مواجهة أوروبية كبيرة، وهذا هو الوضع دائما في الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا".

وأتم تصريحاته "تشابي ألونسو معروف بما فعله لنادي ليفربول، ولكن أيضا بما فعله لليفركوزن، فكانوا رائعين في الموسم الماضي وهذا الموسم أيضا جيدين بنفس القدر لكنهم غير محظوظين في بعض المباريات".

ووجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة خاصة إلى جماهير فريقه بعد الفوز على برايتون.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على منصب X: "صدارة الترتيب حيث المكان المناسب لهذا النادي ولا شيء أقل".

وأضاف "كل الفرق تفوز بمباريات، لكن يوجد بطل واحد فقط في النهاية، وهذا ما نريده".

صلاح اختتم تغريدته برسالة إلى جماهير ليفربول، فقال: "شكرا على دعمكم في الليلة الماضية، ومهما حدث فلن أنسى أبدا شعور تسجيل الأهداف في أنفيلد.

محمد صلاح سجل هدف فوز ليفربول على برايتون بعدما كان الفريق خاسرا. فوز رفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة منفردا بصدارة الترتيب بعد خسارة مانشستر سيتي ضد بورنموث.

الهدف رفع رصيد صلاح إلى 7 أهداف أيضا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، وإلى 164 هدفا في الدوري الإنجليزي تاريخيا، ليفض الشراكة مع روبي فاولر أسطورة ليفربول كثامن الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وينتهي عقد صاحب الـ32 عاما مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، وما زالت مباحثات التجديد مع الفريق مستمرة ولم تحسم بعد.