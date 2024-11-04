كاف ينعي حكما توفي خلال إدارة مباراة بالدوري الأوغندي

تقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتعازي في وفاة الحكم الأوغندي بيتر كابوجو خلال مباراة بالدوري الأوغندي.

وتوفي كابوجو خلال مباراة سبورت فيلا أمام فريق أوغندا بي دي إف.

ونشر كاف بيانا عبر فيه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عن تعازيه في وفاة الحكم الأوغندي الشاب.

وسقط الحكم الشاب مغشيا عليه في الدقائق الأخيرة من المباراة، حسبما ورد في وسائل الإعلام الأوغندية.

وحاولت الأطقم الطبية المتواجدة في الملعب إسعاف الحكم.

قبل أن تتدخل سيارة الإسعاف من أجل نقله لأقرب مستشفى.

لكن الحكم توفي قبل الوصول إلى المستشفى.