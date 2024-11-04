ديلي ميل: ضربة قوية لـ أرتيتا.. إيدو جاسبار يرحل عن أرسنال

يستعد إيدو جاسبار المدير الرياضي لنادي أرسنال لمغادرة النادي في ضربة قوية لميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وكان جاسبار مسؤولا عن التعاقد مع لاعبين مهمين في النادي مثل مارتن أوديجارد وديكلان رايس.

ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية وفقا لمصادرها عن استعدادا إيدو للرحيل عن النادي دون معرفة أسباب واضحة.

ومن المتوقع أن تظهر مزيد من التفاصيل حول ذلك القرار خلال 24 ساعة.

وكان جاسبار انضم عام 2019 في منصب المدير التقني بجوار كل من ميكيل أرتيتا الذي كان يعمل حينها كبير للمدربين.

جاسبار (46 عاما) كان من ضمن الفريق الذهبي "لايقهر" الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 2003-2004.

ولعب جاسبار لأرسنال في الفترة ما بين 2001 حتى 2005 وحصل على لقبين للدوري الإنجليزي.

متوسط الميدان البرازيلي السابق شارك في 127 بقميص أرسنال سجل خلالها 15 هدفا.