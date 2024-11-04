ديلي ميل: ضربة قوية لـ أرتيتا.. إيدو جاسبار يرحل عن أرسنال

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

إيدو جاسبار - ميكيل أرتيتا - أرسنال

يستعد إيدو جاسبار المدير الرياضي لنادي أرسنال لمغادرة النادي في ضربة قوية لميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وكان جاسبار مسؤولا عن التعاقد مع لاعبين مهمين في النادي مثل مارتن أوديجارد وديكلان رايس.

ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.

أخبار متعلقة:
أرتيتا: خسارة مباراة في الدوري الإنجليزي مؤلمة.. وأعترف بتراجع مستوى أرسنال استغل سقوط أرسنال وسيتي.. ليفربول يعود في دقيقتين وصلاح يسجل هدف الفوز على برايتون الخسارة الثانية.. نيوكاسل يسقط أرسنال في الدوري تقرير: لتعجيز أرسنال.. برينتفورد يحدد مطالبه للتخلي عن مبيومو

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية وفقا لمصادرها عن استعدادا إيدو للرحيل عن النادي دون معرفة أسباب واضحة.

ومن المتوقع أن تظهر مزيد من التفاصيل حول ذلك القرار خلال 24 ساعة.

وكان جاسبار انضم عام 2019 في منصب المدير التقني بجوار كل من ميكيل أرتيتا الذي كان يعمل حينها كبير للمدربين.

جاسبار (46 عاما) كان من ضمن الفريق الذهبي "لايقهر" الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 2003-2004.

ولعب جاسبار لأرسنال في الفترة ما بين 2001 حتى 2005 وحصل على لقبين للدوري الإنجليزي.

متوسط الميدان البرازيلي السابق شارك في 127 بقميص أرسنال سجل خلالها 15 هدفا.

أرسنال ميكيل أرتيتا إيدو جاسبار
نرشح لكم
ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد فان نيستلروي: أشعر بخيبة أمل أننا لم نفز على تشيلسي البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) تشيلسي.. تعادل بين الفريقين توتنام يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتصر برباعية في الشوط الثاني التشكيل - هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد.. ورييس أساسي للمباراة الثانية تواليا انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4)-(1) أستون فيلا.. الديوك تقلب الطاولة مزيد من الغموض حول مستقبله.. صلاح: لن أنسى شعور التسجيل في أنفيلد
أخر الأخبار
كرة سلة - الكشف عن مباريات ثمن نهائي رجال وسيدات دوري المرتبط 5 دقيقة | كرة سلة
كاف ينعي حكما توفي خلال إدارة مباراة بالدوري الأوغندي 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - ناصر ماهر يكتفي بالفقرة البدنية.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق 22 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: ضربة قوية لـ أرتيتا.. إيدو جاسبار يرحل عن أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم الإصابة المرعبة.. إبراهيما كوناتي جاهز لمواجهة ليفركوزن ساعة | دوري أبطال أوروبا
"الحقيقة مثل الشمس ستظهر دائما".. رسالة من مارسيلو بعد فسخ تعاقده مع فلومينينسي ساعة | أمريكا
مرموش أفضل لاعب بالجولة التاسعة من الدوري الألماني ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة يقرر تعيين إسلام الشاطر كمدير لمنتخب الشباب في جهاز ميكالي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك