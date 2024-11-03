ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يستحق التعادل مع مانشستر يونايتد وكان يستطيع تحقيق الفوز أيضا.

وقال ماريسكا عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة لأسباب مختلفة، وفي الكثير من الأوقات كنا المسيطرين على الكرة وكان لدينا رغبة في تحقيق الفوز".

وأضاف "بشكل عام يونايتد كان يلعب بطريقة مشابهة للفريق مع تين هاج، وتوقعنا منهم أن يكونوا أكثر شراسة على المرمى".

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وواصل "عندما تتأخر في النتيجة وأنت بملعب أولد ترافورد من الصعب جدا العودة لكننا فعلنا ذلك وكنا نحاول الفوز".

وأتم تصريحاته "تدخل ليساندرو على كول بالمر واضح أنه لا يوجد به نية لأخذ الكرة وهذا أمر خطير".

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وقاد مانشستر يونايتد في المباراة نجمه السابق رود فان نيستلروي بشكل مؤقت لحين تولي البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

التعادل رفع رصيد مانشستر يوناتيد إلى النقطة 12 في المركز الـ13، بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 18 في المركز الرابع.

مانشستر يونايتد تقدم عن طريق برونو فيرنانديز، ثم تعادل تشيلسي بهدف سجله مويسيس كايسيدو.

تشيلسي إنزو ماريسكا الدوري الإنجليزي
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