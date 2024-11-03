فان نيستلروي: أشعر بخيبة أمل أننا لم نفز على تشيلسي

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

فان نيستلروي

عبر فان نيستلروي المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد عن شعوره بخيبة أمل بعد تعادل فريقه مع تشيلسي.

وقال نيستلروي عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "أشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز، كانت لدينا الفرص الأخطر في المباراة والأداء كان رائعا بشكل عام واللاعبين بذلوا قصارى جهدهم".

وأضاف "لحظة الهدف كانت رائعة عندما انفجر أولد ترافورد، وكان هذا الأسبوع مميزا بالنسبة لي واستمتعت بكل ثانية فيه، أنا هنا للمساعدة وسأقف خلف المدرب الجديد".

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وأكمل "بشكل عام كان بوسعنا تسجيل هدف آخر والفوز بالمباراة، ولكن من المؤسف أننا لم نتمكن من ذلك".

وأتم تصريحاته "أحاول مشاركة ثقافة النادي وثقافة المدينة والجماهير، وأنا سعيد لأنني أستطيع مشاركة هذه اللحظات ومساعدة اللاعبين على فهم الروح".

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وقاد مانشستر يونايتد في المباراة نجمه السابق رود فان نيستلروي بشكل مؤقت لحين تولي البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

التعادل رفع رصيد مانشستر يوناتيد إلى النقطة 12 في المركز الـ13، بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 18 في المركز الرابع.

مانشستر يونايتد تقدم عن طريق برونو فيرنانديز، ثم تعادل تشيلسي بهدف سجله مويسيس كايسيدو.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986 بتحقيق 12 نقطة فقط.

مانشستر يونايتد فان نيستلروي الدوري الإنجليزي
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