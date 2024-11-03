البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وقاد مانشستر يونايتد في المباراة نجمه السابق رود فان نيستلروي بشكل مؤقت لحين تولي البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

التعادل رفع رصيد مانشستر يوناتيد إلى النقطة 12 في المركز الـ13، بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 18 في المركز الرابع.

مانشستر يونايتد تقدم عن طريق برونو فيرنانديز، ثم تعادل تشيلسي بهدف سجله مويسيس كايسيدو.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986 بتحقيق 12 نقطة فقط.

وصف المباراة

كاد تشيلسي أن يسجل الهدف الاول في الدقيقة 14 بضربة رأسية اصطدمت في القائم بعد ركنية نفذها بالمر.

ورد مانشستر بهجمة سريعة وانطلاقة من راشفورد الذي لعب عرضية ردها الدفاع ووصلت إلى برونو الذي سدد بقوة أعلى العارضة.

وكاد راشفورد أن يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما سدد كرة مباشرة بعد عرضية من برونو لكنها اصطدمت في العارضة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني أهدر جارناتشو فرصة خطيرة لتسجيل التقدم في الدقيقة 65 بعدما مرر له برونو كرة أمام المرمى لكنه سدد بغرابة في يد الحارس سانشيز.

وحصل مانشستر يوناتيد على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد عرقلة المهاجم هويلوند من قبل الحارس سانشيز.

وتقدم برونو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم مانشستر يوناتيد في الدقيقة 70 بعدما وضع الكرة على يمين الحارس روبرت سانشيز.

لكن تشيلسي رد سريعا وسجل التعادل بتسديدة صاروخية من مويسيس كايسيدو في الدقيقة 74 بعد متابعة لكرة أبعدها الدفاع من ركلة ركنية.

وأهدر البديل إنزو فيرنانديز فرصة إضافة الثاني لتشيلسي من أمام المرمى بعد متابعة للكرة لكنه وضعها أعلى العارضة.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية لإحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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