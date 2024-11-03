توتنام يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتصر برباعية في الشوط الثاني

قلب توتنام تأخره على أستون فيلا لفوز بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم أستون فيلا عن طريق مورجان روجرز، فيما قلب الديوك الطاولة في الشوط الثاني بفضل أهداف بيرنان جونسون وثنائية دومينيك سولانكي.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 16 في المركز السابع، فيما تعرض أستون فيلا للهزيمة الثانية هذا الموسم وتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.

في الدقيقة 22 أطلق رودريجو بنتانكور تسديدة قوية علت عارضة إيليميانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 30 منع جويليملو فيكاريو ثم القائم رأسية أندري أونانا من أن تسكن شباك توتنام.

وبعدها مباشرة سجل مورجان روجرز هدف التقدم لفيلا مستغلا التخبط الدفاعي خلال ركنية للديوك.

هدف يحمل رقم 20 الذي تستقبله شباك توتنام منذ بداية الموسم الماضي من كرات ثابتة تحت قيادة بوستيكوجلو.

في الشوط الثاني سجل بيرنان جونسون هدف التعادل لتوتنام بعدما حوّل عرضية سون هيونج مين في الشباك في الدقيقة 49.

وتعجّب سون من قرار مدربه باستبداله في الدقيقة 56 ومشاركة ريتشارلسون بدلا منه.

وفي الدقيقة 75 سجل سولانكي هدف التقدم لتوتنام بتسديدة ساقطة مستفيدا من بنيية ديان كولوسيفسكي.

وبعد 4 دقائق عزز تقدمه بالهدف الثالث محوّلا عرضية ريتشارلسون في الشباك.

وتحصل سولانكي على خطأ لصالحه في الدقيقة 90+5، وسجل جيمس ماديسون من ركلة حرة مباشرة هدف الديوك الرابع بطريقة رائعة معلنا فوز الديوك.

ووصل ماديسون للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي.

وهو ثالث لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة بعد داني ويليباك وكول بالمر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.