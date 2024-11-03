منافس بيراميدز - الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس
الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 18:12
كتب : FilGoal
فاز الترجي على مضيفه النجم الساحلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري التونسي.
وحقق الترجي الفوز بثنائية سجلها زياد بوغطاس مدافع النجم بالخطأ في مرماه بعد عرضية من الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة 63.
وأضاف إلياس موكوانا الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعد خطأ من حارس مرمى النجم الساحلي.
الترجي رفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التونسي.
وتجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 5 في المركز الـ12.
بينما يتصدر أولمبيك بجاية الدوري التونسي برصيد 17 نقطة، ويأتي الترجي الجرجيسي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
ويقع الترجي مع بيراميدز في المجموعة ذاتها ببطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب دجوليبا المالي وساجارادا الأنجولي.
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