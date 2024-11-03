التشكيل - هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد.. ورييس أساسي للمباراة الثانية تواليا

يقود راسموس هويلوند هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة تشيلسي في قمة الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

وعاد أندري أونانا في حراسة مرمى الشياطين الحمر ضمن خيارات رود فان نيستلروي مدرب الفريق المؤقت.

ويبدأ رييس جيمس في دفاع تشيلسي ويرتدي شارة قيادة البلوز، بعدما شارك للمباراة الثانية تواليا.

ويلتقي الفريقان على ملعب أولد ترافورد في السادسة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – مانويل أوجارتي

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد

وجاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – رييس جيمس

الوسط: روميو لافيا – موسيس كايسيدو – كول بالمر

الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.