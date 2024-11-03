مزيد من الغموض حول مستقبله.. صلاح: لن أنسى شعور التسجيل في أنفيلد

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جماهير ليفربول

وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة خاصة إلى جماهير فريقه بعد الفوز على برايتون.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول فاز على برايتون بهدفين مقابل هدف أمس السبت على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على منصب X: "صدارة الترتيب حيث المكان المناسب لهذا النادي ولا شيء أقل".

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وأضاف "كل الفرق تفوز بمباريات، لكن يوجد بطل واحد فقط في النهاية، وهذا ما نريده".

صلاح اختتم تغريدته برسالة إلى جماهير ليفربول، فقال: "شكرا على دعمكم في الليلة الماضية، ومهما حدث فلن أنسى أبدا شعور تسجيل الأهداف في أنفيلد.

محمد صلاح سجل هدف فوز ليفربول على برايتون بعدما كان الفريق خاسرا. فوز رفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة منفردا بصدارة الترتيب بعد خسارة مانشستر سيتي ضد بورنموث.

الهدف رفع رصيد صلاح إلى 7 أهداف أيضا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، وإلى 164 هدفا في الدوري الإنجليزي تاريخيا، ليفض الشراكة مع روبي فاولر أسطورة ليفربول كثامن الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وينتهي عقد صاحب الـ32 عاما مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، وما زالت مباحثات التجديد مع الفريق مستمرة ولم تحسم بعد.

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