بعد 5 انتصارات متتالية.. أتالانتا يُسقط نابولي في الدوري بثلاثية

سقط نابولي في فخ الخسارة بالدوري الإيطالي بعدما تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام أتالانتا ضمن منافسات الجولة 11 بالمسابقة.

وكان نابولي قد حقق خمسة انتصارات متتالية خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتعرض للهزيمة الثانية في الدوري.

وسجل أهداف أتالانتا الثلاثة كل من أديمولا لوكمان في الدقيقتين 10 و31.

بينما سجل البديل ماتيو ريتيجي الهدف الثالث في الدقيقة 92.

ورغم الخسارة حافظ نابولي بقيادة أنتونيو كونتي على صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة.

أما أتالانتا فرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

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وبذلك حقق أتالانتا خمسة انتصارات متتالية في الدوري منذ انتصاره على جنوى في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي.

ورفع النيجيري لوكمان رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثالث بترتيب الهدافي.

بينما ريتيجي فيتصدر ترتيب الهدافين بـ 11 هدفا بجانب صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

ويتسعد أتالانتا لمواجهة أودينيزي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 12.