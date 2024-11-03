جوارديولا يؤكد غياب مدافعه حتى فترة التوقف الدولي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي غياب مدافعه روبن دياز عن المباراتين المقبلتين للفريق السماوي.

وغاب المدافع البرتغالي عن خسارة مانشستر سيتي ضد بورنموث بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وتفريطه في القمة لصالح ليفربول.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إصابة روبن عضلية وسيغيب حتى فترة التوقف الدولي".

وأضاف "جون ستونز لديه مشاكل في اللقدمين ولم يكن جاهزا لمواجهة بورنموث".

سيلعب مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يواجه برايتون في الدوري السبت المقبل، قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وأكمل بيب "بذل مانويل أكانجي وناثان آكي جهدا لا يصدق ليشاركا في هذه المباراة الصعبة".

وأتم "لقد أمضى كايل ووكر 18 أو 19 يوما بعيدا عن الملاعب، ثم خاض تدريبا واحدا قبل أن يشارك ضد بورنموث".

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد 32 مباراة لم يتذوق فيها الهزيمة.

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