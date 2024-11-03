مدافع ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أسهب جو جوميز مدافع ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وانفرد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفا، ليفض الشراكة مع روبي فاولر، حين هز شباك برايتون.

وقال جو جوميز في تصريحات لموقع ناديه: "محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية لا حصر لها، لا أعتقد أنه يجب أن نغفل مدى ضخامة هذه الأرقام لمجرد أنه يواصل هدمها".

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وأضاف "أعتقد أنها أرقام قياسية ضخمة، صلاح أسطورة وسيظل هكذا دائما في ليفربول، من الجيد أن أكون جزءا من هذه المسيرة وأن أشهد ذلك".

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

الهدف الرائع أتى في الدقيقة 72 بتسديدة قوية سكنت يمين حارس مرمى المنافس.

ووصل صلاح إلى مساهمته التهديفية رقم 132 في مباراته رقم 132 على ملعب أنفيلد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح إلى 55 مساهمة تهديفية منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن.

وتقدم صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، بالتساوي مع كول بالمر نجم تشيلسي ولكل منهما 7 أهداف.

الوصافة مشتركة بين برايان مبومو نجم برينتفورد وكريس وود هداف نوتنجهام فورست، بـ 8 أهداف لكل منهما.

فيما لا يزال إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي على رأس القائمة برصيد 11 هدفا.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 9 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 364 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 220 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول جو جوميز
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