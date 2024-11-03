تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برايتون في المباراة المثيرة التي فاز بها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

video:1

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان كودي جاكبو صاحب أول هدف للريدز بمتوسط تقييم بلغ 7.3 درجة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 9 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 364 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 220 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.