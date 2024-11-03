مواعيد مباريات الأحد 3 نوفمبر 2024.. قمة إنجليزية ومصطفى محمد ضد مارسيليا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 10:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليون

تستأنف مباريات الدوريات المختلفة اليوم الأحد الموافق 3 من نوفمبر 2024.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويلعب فريق نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مساء اليوم ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل تشيلسي ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق لاس بالماس ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

ويذاع اللقاء في تمام الثالثة عصرا على قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يستضيف برشلونة فريق إسبانيول في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يستضيف نابولي فريق أتالانتا ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وتقام المباراة الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

بينما يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا في تمام السابعة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف إنتر فريق فينيسيا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد فريق مارسيليا في العاشرة إلا ربع مساء.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين

تقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين المصري.

ويلعب أبو قير للأسمدة أمام لافيينا، بينما يحل وادي دجلة ضيفا على كهرباء الإسماعيلية، ويستضيف القناة فريق المنصورة.

بينما يحل منتخب السويس ضيفا على نادي وي، وأخيرا يستضيف السكة الحديد مودرن فريق طنطا.

وتقام جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا.

الدوري الإنجليزي نانت تشيلسي مانشستر يونايتد
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