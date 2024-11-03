أرتيتا: خسارة مباراة في الدوري الإنجليزي مؤلمة.. وأعترف بتراجع مستوى أرسنال

اعترف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد يؤهله للفوز على نيوكاسل.

وفاز نيوكاسل على أرسنال بهدف دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية ولعبنا بالطريقة التي كنا نريدها وكان لنا بعض الفرص".

وأضاف "عندما تتأخر بهدف يجب أن تلعب بطريقة مختلفة لأن الخصم سيحاول جرك إلى طريقة لعب معينة ولم يكن لدينا ما يكفي من الحلول لنكون أكثر شراسة في الهجوم ونسجل الأهداف".

وأشار "أتيحت لنا 3 فرص خطيرة ولم نسجلها وكان غير جيدين في التصرف بالكرة ولم نهدد المرمى بما يكفي والتبديلات لم تغير الكثير في مستوى الفريق".

وأكمل عبر موقع ناديه "من الواضح أننا نشعر بالإحباط وخيبة الأمل بسبب النتيجة، ويجب أن نتقبل ذلك لأن خسارة مباراة في الدوري الإنجليزي دائما ما تكون مؤلمة ولها عواقب كبيرة".

واعترف "نعم مستوى الفريق انخفض في الفترة الأخيرة، ولكن هذا شيء يتعين علينا تحسينه".

وأتم تصريحاته "يجب أن نعود للوقوف من جديد ونجد الحلول ونعمل أكثر".

وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 18 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من نيوكاسل.

وتعد هذه هي ثاني خسارة لأرسنال الموسم الجاري بعد الهزيمة سابقا ضد بورنموث.