سلوت: كنا نحتاج لأداء مختلف للفوز على برايتون

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن فريقه كان يجب أن يغير من مستواه في الشوط الثاني ضد برايتون ليحقق الفوز.

وقال سلوت عبر قناة سكاي سبورتس: "احتجنا إلى تقديم آداء آخر في الشوط الثاني لكي نفوز على برايتون".

وأضاف "كانوا أفضل مع الكرة وأكثر عدوانية بدون الكرة في الشوط الأول، ثم تغير كل شيء في الشوط الثاني وحدث العكس تماما".

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وأكمل "صدارة الدوري؟ الأمر يتعلق أكثر بالتعادل الذي حققناه مع أرسنال خارج ملعبنا وليس بالفوز على برايتون".

وأشار "برايتون فريق قوي للغاية وإذا لعبت ضدهم وكنت متأخرا بهدف ثم تعود وتفوز بهدفين، فهذا يعتبر فوزا مستحقا ويمنحنا الكثير من الثقة في هذا التوقيت".

وأتم تصريحاته "كوناتي كان يعاني من آلام شديدة في الشوط الأول ولذلك كان يجب تغييره بين الشوطين، والأمر الجيد هو أننا نمتلك ثنائي بديل جيد للغاية وهو جو جوميز وكوانساه، واخترت جوميز للمشاركة لأن كوانساه كان متعبا، وأثبت أنني كنت على حق لأنه كان رائعا في الشوط الثاني".

وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز على برايتون بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

واستغل ليفربول تعثر منافسيه أرسنال ومانشستر سيتي لينفرد بصدارة الترتيب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 25 في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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