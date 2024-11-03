جوارديولا: لم نستطع التعامل مع سرعات بورنموث

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يستطع التعامل مع سرعات بورنموث في المباراة التي خسرها السماوي.

وخسر مانشستر سيتي ضد بورنموث بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس: "بورنموث لعب بسرعة كبيرة ولم نستطع التعامل معه، كنا نعلم أننا لا نستطيع مجاراة قوة المنافس وكانت المباراة مفتوحة".

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وأضاف "كان لنا عدة فرص في نهاية المباراة لكننا لم نتمكن من التسجيل والتعادل".

وواصل "ووكر لم يتدرب معنا لمدة 16 يوما وناثان أكي بذل جهدا كبيرا للمشاركة في المباراة بعد عودته من الإصابة".

وأتم تصريحاته "كنا نود الاستمرار في الدفاع عن رقمنا القياسي بعدم الخسارة لما يقرب من عام ولكن عدد المباريات والأشهر التي فعلنا فيها ذلك يعتبر أمرا رائعا".

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد 32 مباراة لم يتذوق فيها الهزيمة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا
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