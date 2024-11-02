وكيله لـ في الجول: زياد الباسل انضم لرديف سيلتا فيجو.. ونسبة إعادة بيع مستقبلية لـ الزمالك

أوضح شريف حجازي وكيل اللاعبين حقيقة انتقال الثنائي زياد الباسل وزياد فتحي من شباب الزمالك لـ سيلتا فيجو الإسباني الرديف.

ويُعرف اسم الفريق الرديف لـ سيلتا فيجو باسم جران بينيا ويشارك في الدرجة الخامسة الإسبانية.

وقال شريف حجازي وكيل اللاعبين لـ FilGoal.com: "زياد الباسل مواليد 2003 من قطاع ناشئين الزمالك وصل لإسبانيا للانضمام لصفوف فريق شباب سيلتا فيجو الرديف".

وأَضاف "زياد وقع على العقود بالفعل لمدة موسمين، وسيبدأ المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة".

وأكمل "صاحب الـ 21 يلعب في مركز الظهير الأيسر ويجيد في الجانب الدفاعي ومتميز هجوميا، وفي أول مران له مع الفريق سجل هدفا وصنع آخر".

وأوضح "شارك زياد في برنامج رياضي بحضور 7 كشافين من أندية إسبانية، واختير مع لاعبين أخرين".

وتابع "الفريق يضم أيضا إبراهيم حجازي وهو من مواليد 2006، وسبق له اللعب لعدة فرق أبرزها أم كيه دونز الإنجليزي ورايو فاييكانو وألميريا، كما تأهل مع منتخب كندا لكأس العالم تحت 17 عاما".

وكشف "حجازي حصل على دعوة للمشاركة مع منتخب مصر تحت 20 عاما من روجيريو ميكالي لكن تعذر حضوره بسبب رفض النادي، وهو مستعد لتلبية الدعوة مرة أخرى".

وواصل "هناك لاعب آخر انضم لسيلتا فيجو تحت 18 عاما هو زياد فتحي، وسيتم عامه الـ 18 في شهر يناير 2025 وبعدها سيوقع على العقود الرسمية لأنه لا يحق له التوقيع قبل إتمام عامه الـ 18".

وأتم "الزمالك توصل لاتفاق مع سيلتا فيجو وسيكون له نسبة بيع مستقبلا من الثنائي زياد فتحي وزياد باسل".

وسبق أن خاض زياد فتحي فترة معايشة في صفوف هيلاس فيرونا الإيطالي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 جولات في الدرجة الخامسة الإسبانية.