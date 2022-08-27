زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 23:37

كتب : وسيم أحمد

زياد فتحي

حصل زياد فتحي ناشئ نادي الزمالك على فترة معايشة مع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي تحت 17 عاما.

زياد لاعب وسط مدافع في فريق الزمالك من مواليد 2007 استطاع أن يجذب أنظار مسؤولي الفريق الإيطالي عندما شاهدوا مباراة الزمالك ضد إنبي مواليد 2006 عندما كان في زيارة لمصر لتوقيع توأمة مع الفريق البترولي.

ورغم أن زياد كان من بين أصغر اللاعبين سنا في المباراة إلا أنه جذب أنظار الفريق الإيطالي.

أخبار متعلقة
كأس العرب للناشئين - مصر تكتسح لبنان بـ 9 أهداف وهبة: الفوز على السعودية مجرد خطوة.. وأداء منتخب الناشئين يتطور تدريجيا كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يحصد أول ثلاث نقاط أمام السعودية الزمالك يعلن تشكيل قطاعات الناشئين للموسم المقبل

No description available.

وأرسل مسؤولو فيرونا فاكس رسميا لنادي الزمالك لطلب اللاعب لخضوع فترة معايشة مع النادي والتي تبدأ من الإثنين المقبل 29 أغسطس، ووافق الزمالك على الفوز.

وينشر FilGoal.com صورة الفاكس المرسل من النادي الإيطالي لـ الزمالك.

No description available.

ويتواجد زياد في إيطاليا حاليا ومن المفترض أن يشارك مع فريق تحت 16 عاما بهيلاس فيرونا، لكن مسؤولي النادي قرروا وضعه مع فريق تحت 17 عاما نظرا لقدراته الفنية والبدنية.

وسبق أن انضم زياد أكثر من مرة لمنتخب مصر للناشئين تحت قيادة محمد وهبة ومن قبل مؤمن سليمان.

زياد فتحي الزمالك هيلاس فيرونا
نرشح لكم
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه موسم تاريخي.. فوز أول لـ طلائع الجيش على الأهلي في الدوري وأكبر رصيد من النقاط هل يبقى في النصر؟ ماشاريبوف هدف الأهلي يزيد الغموض مهند لاشين: بنسبة كبيرة سألعب مع فيوتشر في الموسم المقبل
أخر الأخبار
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني 18 دقيقة | الكرة المصرية
بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا 43 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 48 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا 53 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي بطولة زد المفتوحة رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه ساعة | الكرة المصرية
زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية