زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا

حصل زياد فتحي ناشئ نادي الزمالك على فترة معايشة مع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي تحت 17 عاما.

زياد لاعب وسط مدافع في فريق الزمالك من مواليد 2007 استطاع أن يجذب أنظار مسؤولي الفريق الإيطالي عندما شاهدوا مباراة الزمالك ضد إنبي مواليد 2006 عندما كان في زيارة لمصر لتوقيع توأمة مع الفريق البترولي.

ورغم أن زياد كان من بين أصغر اللاعبين سنا في المباراة إلا أنه جذب أنظار الفريق الإيطالي.

وأرسل مسؤولو فيرونا فاكس رسميا لنادي الزمالك لطلب اللاعب لخضوع فترة معايشة مع النادي والتي تبدأ من الإثنين المقبل 29 أغسطس، ووافق الزمالك على الفوز.

وينشر FilGoal.com صورة الفاكس المرسل من النادي الإيطالي لـ الزمالك.

ويتواجد زياد في إيطاليا حاليا ومن المفترض أن يشارك مع فريق تحت 16 عاما بهيلاس فيرونا، لكن مسؤولي النادي قرروا وضعه مع فريق تحت 17 عاما نظرا لقدراته الفنية والبدنية.

وسبق أن انضم زياد أكثر من مرة لمنتخب مصر للناشئين تحت قيادة محمد وهبة ومن قبل مؤمن سليمان.