متعب: أتواصل مع برشلونة لإقامة مباراة اعتزالي

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

عماد متعب - الأهلي - النجم الساحلي

أعلن عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بدء خطواته لإقامة مباراة اعتزاله بين الأهلي وبرشلونة.

واعتزل متعب في 2018 بقميص الأهلي بعد عودته من الإعارة من التعاون السعودي.

وقال متعب عبر أون تايم سبورتس 1: "تشجيع الجماهير لي خلال مباراة الأهلي ضد العين أثناء حضوري عوضني عن الاعتزال في غياب الجماهير، وهو ما حمسني لإقامة مباراة اعتزالي".

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وأضاف "بدأت المفاوضات مع برشلونة وسأجري مكالمة مساء اليوم مع رئيس النادي لحسم الأمور".

وأكمل "لم أتواصل مع مسؤولي الأهلي بعد وفي انتظار ما ستسفر عنه المحادثة مع برشلونة".

ويحتل متعب المركز الخامس في ترتيب هدافي الأهلي في الدوري برصيد 75 هدفا سجلها في 190 مباراة.

متعب هو أصغر هداف في تاريخ الدوري المصري في موسم 2004-05 بـ 15 هدفا بعمر 21 عاما.

وحقق متعب مع الأهلي 29 لقبا متنوعا، ولقب الدوري السعودي في موسم 2008-09.

وساهم في تتويج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا 3 مرات في 2006 و2008 و2010.

كما يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي منتخب مصر برصيد 28 هدفا سجلها في 70 مباراة.

كما فاز بلقب أمم إفريقيا للشباب في 2003.

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