صيد الكبار مستمر.. بورنموث يعرقل مانشستر سيتي وهالاند يهدر أغرب الأهداف

فجر بورنموث كبرى مفاجآت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في آخر 3 مباريات حقق بورنموث انتصارين، الأول على أرسنال، والثاني على مانشستر سيتي، وصيف وبطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي.

البداية أتت سريعة بانطلاقة رائعة من أنطوان سيمينيو وتسديدة تصدى لها إيدرسون في الدقيقة 2.

وفي الدقيقة 4 استمر بورنموث في المحاولة بمتابعة من جاستن كلويفرت ولكن تصدى إيدرسون من جديد.

وأتى الهدف الأول بتوقيع سيمينيو عقب تمريرة من ميلوس كيركيز في الدقيقة 9.

وكاد إيفانيلسون يضيف الهدف الثاني في الديقة 47 لولا استمرار إيدرسون في التصدي.

ولكن في الدقيقة 64 أتم إيفانيلسون العمل وسجل ثاني الأهداف بتسديدة عجز إيدرسون عن إيقافها.

وحل تايلر آدامز بدلا من رايان كريستي في صفوف بورنموث في الدقيقة 66.

وكاد ماركوس تافيرنيير يسجل الثالث في الدقيقة 68، ولكن ارتطمت كرته بالقائم الأيسر.

وأخيرا تحرك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ودفع بريكو لويس بدلا من ناثان أكي في الدقيقة 73.

على الجانب الآخر أتى إينيس أونال وديفيد بروكس بدلا من إيفانيلسون وكلويفرت في الدقيقة 77.

وكاد بروكس يسجل في الدقيقة 79 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

بينما أهدر إرلينج هالاند هدفا في الدقيقة 80 بعد عرضية وصلته ليسدد ويتصدى الحارس مارك ترافرز ببراعة.

وقلص سيتي الفارق برأسية يوشكو جفارديول في الدقيقة 82، بعد عرضية من إلكاي جوندوجان.

وفي الدقيقة 85 أتى جيريمي دوكو بدلا من إلكاي جوندوجان.

وسدد دوكو كرة خطيرة في الدقيقة 90 ولكن الحارس حولها إلى ركنية.

بينما أهدر هالاند فرصة لا تصدق في الدقيقة 94، حيث سدد بالرأس ليتصدى الحارس فيتابعها النرويجي مرة أخرى لتضرب القائم الأيسر.

وأخيرا سدد فيل فودين كرة التعادل في الدقيقة 97، ولكنها مرت بجوار القائم.

بذلك يتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بعد فوز ليفربول على برايتون 2-1.

بينما تقدم بورنموث إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.