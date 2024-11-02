سام مرسي يصنع هدفا في تعادل مخيب لإبسويتش مع ليستر سيتي

تعادل إبسويتش تاون مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد إبسوتيش للنقطة الخامسة في المركز الـ 18، كما ارتفع رصيد ليستر للنقطة العاشرة في المركز 15.

إبسويتش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق ليف دافيز مستغلا تمريرة من سام مرسي.

وتعرض كالفن فيليبس لاعب إبسويتش للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 77.

وتعادل جوردان أيو لليستر سيتي في الدقيقة 94 بعد تمريرة من جيمي فاردي.

واستمر إبسويتش تاون بدون أي فوز منذ بداية الدوري الإنجليزي وحتى الآن.

وفي مباراة أخرى أقيمت بفنس التوقيت فاز ساوثامبتون على إيفرتون بهدف دون مقابل.

سجل هدف ساوثامبتون الوحيد في المباراة آدم أرمسترونج في الدقيقة 85.

وفاز نوتينجهام فورست على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل.

تقدم كريس وود بالهدف الأول لنوتينجهام في الدقيقة 27 بعد عرضية من أليكس مورينو.

وحصل إدسون ألفاريز لاعب وست هام على بطاقة حمراء بعد حصوله على إنذارين خلال 8 دقائق.

وأضاف كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني لنوتينجهام في الدقيقة 65.

وسجل أولا أينا الهدف الثالث لنوتينجهام في الدقيقة 78.