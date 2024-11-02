صلاح ثامن الهدافين التاريخيين.. الملك المصري يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

سجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

الهدف الرائع أتى في الدقيقة 72 بتسديدة قوية سكنت يمين حارس مرمى المنافس.

وتقدم صلاح إلى المركز الثامن منفردا في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 164 هدفا، ليفض الشراكة مع روبي فاولر.

ووصل صلاح إلى مساهمته التهديفية رقم 132 في مباراته رقم 132 على ملعب أنفيلد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح إلى 55 مساهمة تهديفية منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن.

وتقدم صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، بالتساوي مع كول بالمر نجم تشيلسي ولكل منهما 7 أهداف.

الوصافة مشتركة بين برايان مبومو نجم برينتفورد وكريس وود هداف نوتنجهام فورست، بـ 8 أهداف لكل منهما.

فيما لا يزال إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي على رأس القائمة برصيد 11 هدفا.