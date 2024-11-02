انتهت في الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(1) مانشستر سيتي
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 82 جوووول يوشكو جفارديول يقلص الفارق برأسية بعد عرضية من إلكاي جوندوجان
ق 64 جوووول إيفانيلسون يسجل الثاني
ق 50 فودين يهدر هدف التعادل بتسديدة تجاور القائم
ق 47 إيفانيلسون يسدد ولكن إيدرسون يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق9. جوووول أول لبورنموث عن طريق سيمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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