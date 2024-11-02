انتهت في الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(1) مانشستر سيتي

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 64 جوووول إيفانيلسون يسجل الثاني

ق 50 فودين يهدر هدف التعادل بتسديدة تجاور القائم

ق 47 إيفانيلسون يسدد ولكن إيدرسون يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9. جوووول أول لبورنموث عن طريق سيمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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