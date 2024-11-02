انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(1) برايتون.. الأحمر في الصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبرايتون التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد

ق 72: جووووووووووول صلاح والثاني

ق 71: جوووووووووول جاكبو والتعادل

ق 55: أووووه الحارس يمنع صلاح من التعادل ببراعة

تبديل أول لليفربول بنزول جو جوميز بدلا من كوناتي المصاب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف دون رد

ق 40: ويلبيك يسدد كرة مباشرة من ركلة حرة تمر جوار القائم

ق 30: أوووووووووه التعادل يضيع برأسية من كوناتي

ق 26: الثاني يضيع وحارس ليفربول يتألق

ق 14: جووووووووووووول كاديوغلو يسجل الأول

انطلاق المباراة