انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(1) برايتون.. الأحمر في الصدارة
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبرايتون التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد
ق 72: جووووووووووول صلاح والثاني
ق 71: جوووووووووول جاكبو والتعادل
ق 55: أووووه الحارس يمنع صلاح من التعادل ببراعة
تبديل أول لليفربول بنزول جو جوميز بدلا من كوناتي المصاب
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف دون رد
ق 40: ويلبيك يسدد كرة مباشرة من ركلة حرة تمر جوار القائم
ق 30: أوووووووووه التعادل يضيع برأسية من كوناتي
ق 26: الثاني يضيع وحارس ليفربول يتألق
ق 14: جووووووووووووول كاديوغلو يسجل الأول
انطلاق المباراة
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