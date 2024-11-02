الخسارة الثانية.. نيوكاسل يسقط أرسنال في الدوري

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

تغلب نيوكاسل على منافسه أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

وحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك لملاقاته في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

سجل أليكساندر إيزاك هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 12.

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بتلك النتيجة وصل رصيد نيوكاسل لـ15 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

وتعد هذه هي ثاني خسارة لأرسنال الموسم الجاري بعد الهزيمة سابقا ضد بورنموث.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط سيطرة من نيوكاسل على الكرة.

وفي الدقيقة 12 أرسل أنتوني جوردون عرضية من الناحية اليمنى قابلها إيزاك برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وأرسل جابرييل مارتينيلي عرضية لكن دفاع نيوكاسل شتتها.

حاول بوكايو ساكا إرسال تمريرة داخل منطقة جزاء نيوكاسل لكن دفاع أصحاب الأرض شتت الكرة.

ظلت أحداث المباراة هادئة للغاية فيما تبقى من أحداث الشوط الأول وحتى الشوط الثاني.

إذ أنه خلال المباراة سدد نيوكاسل مرتين فقط على مرمى أرسنال واحدة منهما كانت هدف المباراة.

أما أرسنال ففشل في تسديد أي كرة متقنة على مرمى نيوكاسل.

وسدد ديكلان رايس كرة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد رايس يدرك التعادل برأسية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل كذلك.

وعلى الرغم من سيطرة أرسنال على الكرة وضغطه الهجومي لكنه فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بخسارته.

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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