سام مرسي أساسي مع إبسويتش ضد ليستر

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

سام مرسي

يتواجد سام مرسي في التشكيل الأساسي لفريقه إبسويتش تاون في مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم السبت.

ويستضيف إبسويتش منافسه ليستر في ملعب بورتمان رود في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

وخلال الموسم الجاري خاض سام مرسي مع إبسويتش ثماني مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

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ويحتل إبسويتش المركز الـ18 بأربع نقاط ولم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري مثل ولفرهامبتون وساوثامبتون.

أما ليستر فيأتي في المركز الـ15 بتسع نقاط.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: أريجانيت موريتش

الدفاع: ليف ديفيز- كاميرون بورجيس- دارا أوشيه- بن جونسون

الوسط الدفاعي: سام مرسي – كالفن فيليبس

الوسط الهجومي: صامويل سزموديكس – كونور شابلين- أوماري هوتشينسون

الهجوم: شيوديزي أوجبيني – ليام ديلاب – جاك كلارك

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