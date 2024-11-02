تشكيل مانشستر سيتي - عودة جوندوجان.. وثلاثي وسط في مواجهة بورنموث

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاشيتش - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.

ويلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث على ملعب الأول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر سيتي بثلاثي في وسط الملعب مكون من إلكاي جوندوجان وماتىيوس نونيس وماتيو كوفاسيتش.

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ويجلس كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – ناثان أكي – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: إلكاي جوندوجان – ماتيوس نونيس – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: فيل فودين – برناردو سيلفا – إيرلنج هالاند.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بورنموث المركز 11 برصيد 12 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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