تشكيل ليفربول - تسيميكاس أساسي.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد برايتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ضد برايتون.

ويلتقي ليفربول مع برايتون على ملعب أنفيلد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة كوستاس تسيميكاس كأساسي، كما يقود محمد صلاح الهجوم برفقة داروين نونيز وكودي جاكبو.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تشاومين كيليهير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.