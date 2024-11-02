تشكيل ليفربول - تسيميكاس أساسي.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد برايتون

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول يحتفل بهدفه في تشيلسي

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ضد برايتون.

ويلتقي ليفربول مع برايتون على ملعب أنفيلد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة كوستاس تسيميكاس كأساسي، كما يقود محمد صلاح الهجوم برفقة داروين نونيز وكودي جاكبو.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تشاومين كيليهير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح
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