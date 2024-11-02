تقرير: لتعجيز أرسنال.. برينتفورد يحدد مطالبه للتخلي عن مبيومو

حدد برينتفورد مطالبه المالية للتخلي عن مهاجمه الكاميروني برايان مبيومو.

ويسعى أرسنال للتعاقد مع برايان مبيومو في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب موقع "Football Insider"، فإن برينتفورد سيطلب أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني لبيع برايان مبيومو في يناير.

وأوضحت التقارير أن شرط برينتفورد جاء لمحاولة تعجيز أرسنال المهتم بشدة بضم اللاعب.

برينتفورد تخلى عن إيفان توني المنتقل إلى أهلي جدة السعودي بداية الموسم ولايرغب في ترك مهاجمه الكاميروني.

ويقدم مبيومو مستويات جيدة مع برينتفورد ويعد السلاح الهجومي الأبرز بصفوف الفريق خاصة بعد رحيل توني.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة مع بيرنتفورد خلال الموسم الحالي.

ويلعب مبيومو في صفوف برينتفورد منذ صيف 2019 قادما من تروا الفرنسي.