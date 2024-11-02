مدرب تشيلسي يكشف سبب استبعاد إنزو فيرنانديز من مباريات الدوري الإنجليزي

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي سبب استبعاده لإنزو فيرنانديز من مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي في ظل اعتماده على ثنائية روميو لافيا وموسيس كايسيدو.

إنزو فيرنانديز النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال ماريسكا للصحفيين: "أنا أثق في إنزو ولا يوجد أي سبب في العالم يجعلني أفقد تلك الثقة فيه".

وواصل "سبب عدم مشاركته في الدوري الإنجليزي لأنني اتخذت قرارا مختلفا، لكنني أثق فيه بنسبة 100%".

وتابع "أعرف أن بعضكم يبحث عن أسباب أخرى لعدم مشاركته في الفترة الحالية لكن الأمر بسيط فنحن نخوض الكثير من المباريات وسوف يلعب في المستقبل وهذا لا يعني أن روميو أو كايسيدو سيلعبان دائما إن انخفض مستوى أي منهما فسوف أستبدله".

وأكمل ماريسكا حديثه "الأمر يتعلق بالتوازن في خط الوسط وعندما يلعب إنزو فيكون بجوار روميو أو كايسيدو ولكنه يتقدم للأمام لذا وجدنا أننا ناعين بدنيا في الوسط".

وأتم "لكن في النهاية كل شيء يعتمد على كل مباراة".

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد غدا الأحد في ملعب أولد ترافورد في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بـ17 نقطة بينما يأتي يونايتد في المركز الـ14 بـ11 نقطة.