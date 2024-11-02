تشكيل أرسنال – بارتي ظهير أيمن ضد نيوكاسل
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 13:18
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل مساء اليوم السبت في ملعب سانت جيمس بارك.
ويستضيف نيوكاسل منافسه أرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثالث في الترتيب بـ18 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
أما نيوكاسل فيأتي في المركز الـ12 بـ12 نقطة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
في الدفاع: يوريان تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- توماس بارتي
في الوسط الدفاعي: - ديكلان رايس- ميكيل ميرينو
في الوسط الهجومي: لياندرو تروسارد- جابرييل مارتينيلي- بوكايو ساكا
في الهجوم: كاي هافيرتز
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