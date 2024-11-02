الصفاقسي يستعيد لاعب الأهلي المعار بعد تعافيه من الإصابة

استعاد الصفاقسي التونسي خدمات محمد الضاوي كريستو بعد تعافيه من الإصابة.

محمد الضاوي النادي : الصفاقسي الصفاقسي

ويلعب كريستو في صفوف الصفاقسي معارا من الاهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وعاد كريستو لتدريبات الصفاقسي بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من الغيابة ضد الإفريقي والترجي الجرجيسي بالدوري التونسي.

ويعمل الجهازين الفني والطبي على تجهيز كريستو للمشاركة في مواجهة الصفاقسي ضد الأولمبي الباجي.

ويلعب الصفاقسي ضد الأولمبي الباجي غدا الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري التونسي.

كريستو شارك مع الصفاقسي خلال 6 مباريات بالموسم الحالي وسجل هدفا.

وكان الجناح صاحب الـ21 قد انضم للأهلي قادما من النجم الساحلي في يناير 2023 قبل إعارته للصفاقسي بداية الموسم الحالي.