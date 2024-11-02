تقرير: سيتي يؤمن مستقبل رودري خوفا من ريال مدريد

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

رودري مع جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الكرة الذهبية

بدأ مانشستر سيتي مفاوضاته مع لاعبه المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية رودري من أجل تجديد تعاقده خوفا من اهتمام ريال مدريد.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن ريال مدريد بدأ يفكر في بيع لاعبه أوريلين تشواميني وعقب اعتزال توني كروس فإنه يرغب في دعم خط الوسط.

لذا فإن الاختيار الأمثل لريال مدريد هو التعاقد مع رودري الذي يمتد تعاقده مع سيتي حتى صيف عام 2027.

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لكن وفقا للتقرير فإن سيتي يرغب في إنهاء آمال الفريق الملكي سريعا بتجديد تعاقد لاعبه.

وأصبح رودري أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ويغيب رودري حاليا عن الملاعب عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم رودري إلى سيتي قادما من أتليتكو مدريد في صيف عام 2019.

وخاض صاحب الـ28 عاما 260 مباراة مع سيتي سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 30 آخرين.

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