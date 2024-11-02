أموريم يكشف عن طلبه الأول من مانشستر يونايتد الذي تم رفضه

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

روبن أموريم - سبورتنج لشبونة

كشف روبن أموريم المدير الفني المرتقب لمانشستر يونايتد والحالي لسبورتنج لشبونة عن طلبه الأول من ناديه الجديد والذي تم رفضه.

وتحدث أموريم في مؤتمر صحفي قائلا: "لقد كان أسبوعا مميزا وأصدر سبورتنج بيانين صحفيين في يوم المباراة".

واستدرك "لكن الآن الأندية أصبحت شركات مدرجة ويجب عليها تقديم تلك البيانات، هناك أشياء لا يمكن التحكم بها وأنا مركز في عملي".

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وأعلن يونايتد مساء أمس الجمعة التعاقد مع أموريم رسميا بعقد يمتد حتى عام 2027 مع إمكانية مده لموسم آخر.

وسيبدأ أموريم مشواره مع الفريق في 11 نوفمبر الجاري.

وواصل المدرب البرتغالي حديثه "قضيت أفضل فترة في حياتي في سبورتنج، ولكن يتعين علي اتخاذ قراراتي، أفهم تألم الجمهور لكن الوقت كفيل بمعالجة كل شيء".

وكشف أموريم عن طلبه الوحيد من يونايتد في المفاوضات "كنت أريد الرحيل في نهاية الموسم الجاري ولكن قيل لي إن هذا غير ممكن، إما الآن أو لن يحدث الأمر أبدا".

وأردف "لذا كان أمامي ثلاثة أيام تعين عليم فيهم اتخاذ قرار سيغير حياتي تماما".

وأكمل "يونايتد جاء من أجلي وكنت أعرف أنني حال رفضته فلن أستطيع الذهاب إليه بعد ستة أشهر، وفي الوقت ذاته كنت لن أستمر في سبورتنج بعد نهاية الموسم ويونايتد كان هو النادي الوحيد الذي أردته وهذا ما حفزني لاتخاذ القرار".

وعن هل تحدث مع أي من لاعبي يونايتد أجاب "لم أتحدث لأي شخص، تركيزي ينصب تماما على المباريات المقبلة لي مع سبورتنج".

وبسؤاله كيف سيعيد يونايتد للقمة قال: "في الـ11 من الشهر الحالي سنتحدث عن كل شيء، لكن الآن أنا في سبورتنج".

وكشف أموريم عن اصطحابه لطاقمه الفني بالكامل في مانشستر يونايتد قائلا: "كان هذا أحد شروطي، لقد كنا معا منذ العمل في نادي كاسا بيا".

وبسؤاله عن الانتقالات الشتوية قال بحسم: "لن أضم أي لاعب من سبورتنج إلى يونايتد في يناير".

وواصل أموريم "التحدي مذهل وجذاب ولم أستطع رفض يونايتد".

وعن رسالته لجمهور يونايتد قال: "شكرا لدعمكم، لن أخذلكم".

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