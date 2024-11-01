رسالة مؤثرة من تين هاج في وداع مانشستر يونايتد

كتب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رسالة وداع لمشجعي الفريق عقب رحيله عن منصبه.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصبه يوم الاثنين الماضي.

وجاءت رسالة تين هاج كالتالي:

أعزائي المشجعين

اسمحوا لي أن أبدأ بشكركم. أشكركم على تواجدكم الدائم مع النادي. سواء كان ذلك في مباراة خارج ملعبنا أو مباراة صعبة في أولد ترافورد، كان دعمكم ثابتًا. لطالما كانت الأجواء في أولد ترافورد مثيرة، بفضلكم. لقد شعرت بذلك مرات عديدة. كما كان سماع هتافات يونايتد في ملاعب المنافسين في المباريات خارج ملعبنا يمنح الفريق وأنا شعورًا لا يصدق، سواء كانت المباراة في إنجلترا أو أوروبا أو خلال الجولات الصيفية.

لطالما استمتعت بلقاء مشجعي مانشستر يونايتد في جميع أنحاء العالم. المشي في الشوارع والقدرة على الدردشة مع المشجعين في إنجلترا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية - لقد ألهمتموني وأشعرتموني بروح الوحدة القوية. هذا ما يجعل مشجعي مانشستر يونايتد مميزين للغاية

أود أن أشكركم على منح هذا الشعور ودعمكم. وأود أيضًا أن أشكر الموظفين في كل قسم من أقسام النادي على دعمهم الثابت في الأوقات الجيدة والسيئة.

لقد فزنا بكأسين - إنجازات سأعتز بها لبقية حياتي. بالطبع، كان حلمي هو إضافة المزيد من الكؤوس إلى خزانة النادي. لسوء الحظ، انتهى هذا الحلم.

أتمنى لجميع مشجعي مانشستر يونايتد النجاح والبطولات والمجد. لقد ساعدني دعمكم والدفء الذي تلقيته من الجميع في النادي على الشعور وكأنني في بيتي.

شكرًا لكم على هذا الفصل من حياتي.

إيريك

وأعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم لتدريب الفريق خلفا للهولندي إريك تين هاج.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن التعاقد مع المدرب البرتغالي سيمتد حتى عام 2027 مع إمكانية مده لموسم آخر.

وسيبدأ أموريم مشواره مع يونايتد في 11 نوفمبر المقبل.

وسيكون أموريم هو ثاني مدرب برتغالي في تاريخ مانشستر يونايتد خلفا لجوزيه مورينيو.

وسيكون مسمى أموريم صاحب الـ39 عاما مدرب رئيسي وليس مديرا فنيا والفارق بينهما أن الأول يأتي بصلاحيات أقل من الثاني.

وللمزيد من الإيضاح فإن أموريم سيصبح مسؤولا عن تدريب الفريق واختيار الخطط لكن الكلمة العليا في الصفقات ستكون للإدارة.

أموريم بدأ مسيرته الكروية في نادي بيلينسيس البرتغالي ومنه انضم إلى بنفيكا ثم سبورتنج براجا وأخيرا الوكرة قبل الاعتزال في عام 2016.

كما ارتدى قميص منتخب البرتغال في مختلف الفئات السنية وخاض 14 مباراة مع الفريق الأول وشارك في مباراتين في كأس العالم 2010 و2014.

وبدأ أموريم مسيرته التدريبي مع نادي كاسا بيا في البرتغال ومنه انتقل إلى رديف براجا ثم الفريق الأول وأخيرا سبورتنج لشبونة.

وقاد أموريم سبورتنج لشبونة لإنهاء عجاف استمر لـ19 سنة ليفوز بالدوري البرتغالي.

وخلال مسيرته مع سبورتنج لشبونة فاز بالدوري البرتغالي مرتين ومثلهما لكأس الرابطة ومرة لكأس السوبر.

كما أنه فاز بكأس الرابطة مع سبورتنج براجا.

وسيتولى رود فان نيستلروي مهمة تدريب يونايتد لحين قدوم أموريم في نوفمبر المقبل.