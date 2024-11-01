قائمة الأهلي - استمرار غياب كهربا أمام سيراميكا كليوباترا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على أسماء القائمة التي ستخوض أولى جولات الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي عن قائمة الفريق.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر بركلات الترجيح، ثم هزم العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال 3-0، ليتوج بكأس إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي وفقا لما علمه FilGoal.com:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - يوسف أيمن - عمر كمال - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد.

فيما يغيب كهربا وياسر إبراهيم وأشرف داري وعمر الساعي وكريم الدبيس وكريم فؤاد وعلي معلول عن الفريق.

ويستعد الأهلي لافتتاح مسيرة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الغد السبت.